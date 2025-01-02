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İsrail'in Gazze Saldırılarında 736 Güvenlik Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında güvenlik çalışanı sayısı 736'ya ulaştı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:58
İsrail'in Gazze Saldırılarında 736 Güvenlik Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları yaklaşık 15 aydır sürüyor ve bu süre zarfında 736 güvenlik çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün düzenlenen hava saldırısında Gazze Şeridi'ndeki Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Hüsam Şahvan’ın hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail'in bu saldırılarla Gazze'de bir yönetim boşluğu ve kaos ortamı yaratma amacında olduğu belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçleri saflarındaki can kaybının bu saldırılar nedeni ile 736'ya yükseldiği vurgulandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze'de halka yardım eli uzatan herkesi hedef aldığı ifade edildi. 454 günden beri süren çatışmaların soykırım niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların önüne geçmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 45 bin 581 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların arasında 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olarak kaydedilmiştir. 108 bin 438 kişi de yaralanmıştır.

Hâlâ enkaza altında binlerce ölü bulunurken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı, bu durumun sivil altyapıyı ciddi biçimde tahrip ettiği bildirilmektedir.

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