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İsrail'in Gazze Saldırılarında Bebe Kaybı: 710 Can Gitti

Gazze'deki saldırılarda 710 bebek dahil 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, %60'ı kadın, çocuk ve yaşlı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:16
İsrail'in Gazze Saldırılarında Bebe Kaybı: 710 Can Gitti

Gazze'de Acı Gerçek: 710 Bebeğin Ölümü

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen İsrail saldırılarında en az 710 bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu süreçte toplamda 34 bin 344 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bunların 11 bin 983'ü reşit olmayan bireyler.

Ölüm Listesinde Ağır Kayıplar

Yayımlanan listede, özellikle 1 yaş altındaki bebeklerin sayısının çok dikkat çekici bir oranda olduğunu, Gazze Şeridi’nde en az 710 bebeğin öldüğü ifade edilmektedir. Üstelik, Gazze'de ölen Filistinlilerin %60'ının kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi. Bu bağlamda, kadınların sayısı 6 bin 297 olarak kaydedildi.

Yaralılar ve Kayıplar

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, özellikle 60 yaş üstü 2 bin 734 birey de bu süreçte hayatını kaybetti. Binaların yıkılması ve saldırılardan kaynaklı engellemeler nedeniyle çok sayıda cesedinin hastanelere ulaştırılamadığı, bunun yanında bazı cesetlerin deforme olduğu veya kaybolduğu kaydedildi.

Toplamda, Gazze Şeridi'nde 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli hayatını kaybetti; 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin kişi kayboldu.

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