İsrail'in Gazze Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıların sonucunda, bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, saldırılar sonucu öldürülen gazetecilere dair bilgilerin güncellendiği bildirildi.

Öldürülen Gazeteciler Araasında Ala Fevzi Berhum

Son kaybın, çok sayıda medya kuruluşunda görevli Ala Fevzi Berhum olduğu belirtildi. 7 Ekim'den bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen basın mensuplarının sayısı 190 olarak kaydedildi.

Uluslararası Toplumdan Tepkiler

İsrail ordusunun Gazze'deki gazetecileri hedef alması, geniş bir kınama ile karşılandı. Açıklamalarda, gazetecilerin öldürülmesinden İsrail yönetimi'nin sorumlu olduğu vurgulandı.

Gazze'deki hükümet ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili kuruluşlara çağrıda bulunarak, Filistinli gazetecilerin öldürülmesini durdurmak adına İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesini talep etti.

Hedef: Gazeteciler ve Özgür Basın

Gazze hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, 'Filistinlilerin sesini susturmak ve gerçekleri gizlemek amacıyla' kasten öldürdüğünü belirterek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemeye çalıştığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.