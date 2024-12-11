İsrail'in Gazze Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Basın Mensubu Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar sonucunda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana, bölgede öldürülen basın mensuplarının sayısı 193 olarak belirlendi.

İyman Hatim eş-Şanti'nin Ölümü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda Aksa'nın Sesi Radyosu çalışanı gazeteci İyman Hatim eş-Şanti'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırıları Şiddetle Kınandı

Basın mensuplarının hedef alınması, en güçlü ifadelerle kınanırken, öldürülmesinden İsrail yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı. Açıklamada, uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara çağrılar yapıldı. Filistinli gazetecilerin öldürülmesi için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Amaçları

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri kasten öldürdüğünü ve bunun amacının Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek ve haberlerin bölgesel ile uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek olduğunu belirtiyor.