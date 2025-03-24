İsrail'in Gazze Saldırılarında Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yeni bir kayıp daha

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarda, Filistin El-Yevm televizyonunun muhabiri Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi. Olay, han Yunus kentindeki bir evin hedef alındığı saldırıda meydana geldi.

İşlenen suçlar kınıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de dün yaşanan olayla birlikte, İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısının 207'ye yükseldiği belirtildi.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve Arap Gazeteciler Federasyonu, aldıkları kayıplar nedeniyle kınama yaparak, "Gazze Şeridi'nde Filistinli gazetecilere karşı işlenen bu sistematik suçların kınanmasını" talep etti. Açıklamada, aynı zamanda İsrail ve ABD ile birlikte suça ortak olan ülkelerin, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bu zalim suçun sorumluluğunu üstlenmelerine çağrıda bulundu.