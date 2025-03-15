İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 1 Kadın Yaralandı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya kentinde düzenlediği saldırılarda, 1 Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı. AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurulan Yamin el-Hemlavi adlı çocuk, olayda hayatını kaybetti. Ayrıca, bir kadının sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı bildirildi.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında daha önce de 3'ü gazeteci olmak üzere toplamda 9 Filistinli yaşamını yitirmişti. 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor.

Ateşkes Öncesi Veriler Korkutucu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar gerçekleştirdiği saldırılarda, 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 14 bini enkaz altında kaybolmuş durumda. Ayrıca, 2 milyon Filistinli yerinden edildi. Saldırılar sonucunda hastaneler, evler ve yerinden edilen sığınmacıların kullandığı okullar da hedef alındı. Bu süreçte Gazze'deki altyapının %88'inin yok olduğu belirtiliyor.