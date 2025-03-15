İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 1 Kadın Yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında bir çocuk hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı. Ateşkes ihlalleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:35
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 1 Kadın Yaralandı

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya kentinde düzenlediği saldırılarda, 1 Filistinli çocuk hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı. AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurulan Yamin el-Hemlavi adlı çocuk, olayda hayatını kaybetti. Ayrıca, bir kadının sırtına isabet eden kurşunla yaralandığı bildirildi.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında daha önce de 3'ü gazeteci olmak üzere toplamda 9 Filistinli yaşamını yitirmişti. 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor.

Ateşkes Öncesi Veriler Korkutucu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar gerçekleştirdiği saldırılarda, 61 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 14 bini enkaz altında kaybolmuş durumda. Ayrıca, 2 milyon Filistinli yerinden edildi. Saldırılar sonucunda hastaneler, evler ve yerinden edilen sığınmacıların kullandığı okullar da hedef alındı. Bu süreçte Gazze'deki altyapının %88'inin yok olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
2
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
3
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geliyoruz
5
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
6
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
7
Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı