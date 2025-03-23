İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 30'a Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:22
İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 30'a Yükseldi

Son Durum: Gazze'deki Hava Saldırıları

İsrail güçlerinin bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Detaylı Bilgiler

Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Refah’ın El-Cenine Mahallesi'nde Aşur ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Refah’ın Haşşaşin bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü.

Refah'ın kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesine ait bir eve düzenlenen saldırıda ise çok sayıda sivil yaralandı.

İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğusundaki El-Fehhari bölgesinde Ebu Dekka ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Han Yunus'un doğusunda bir araca düzenlenen bombalı saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Han Yunus'un el-Yabani Mahallesi’nde bir eve yapılan saldırıda biri kız çocuğu olmak üzere 2 kişi öldü.

Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadırı hedef alan saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin kuzeyinde Ağa ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucunda 4 kişi yaralandı.

İsrail'in Refah ve Han Yunus'ta farklı noktalara insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda ise 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Ateşkesin Sonrası Saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladığı bildirilmektedir. Bu saldırılar sonucunda, 600'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralı sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

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