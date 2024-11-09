İsrail'in Gazze Saldırılarında Can kaybı 43 Bin 552'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu can kaybı artmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen hava saldırılarında 44 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların bilançosu ile ilgili güncel veriler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, şu ana kadar Gazze'deki can kaybının 43 bin 552'ye ulaştığı belirtildi. Ayrıca, yaralı sayısının da 102 bin 765 olduğu ifade edildi.

Son 400 gündür süren bu saldırılarda, sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasını engelleyen İsrail güçlerinin varlığı dikkat çekiyor. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu bilgisi de verildi.