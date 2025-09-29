İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 66 bin 55’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 50 artarak 66 bin 55'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere getirilenlerin arasında 50 ölü ve 184 yaralı bulunduğu aktarıldı.

Metinde ayrıca, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 187 Filistinlinin öldüğü ve 56 bin 305 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 571'e, yaralananların sayısının 18 bin 817'ye ulaştığı ifade edildi.

Genel verilerde, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 55'e, yaralı sayısının ise 168 bin 346'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede enkaz altında hâlâ binlerce kişinin öldüğü belirtilerek insani krizin derinliği vurgulandı.