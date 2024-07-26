İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusuna gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda birçok kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusundaki Sahabe Mahallesinde iki evi bombaladı. Bu bombardımanda en az 5 Filistinli öldü, çok sayıda insan da yaralandı.

Başka Bir Bombardıman

Ayrıca, savaş uçakları Gazze'nin Ed-Durc Mahallesinde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda, kadın ve çocuklar da bulunmak üzere en az 6 kişi yaralandı.

Yıkımlar ve İnsani Durum

Bu arada, Gazze Şeridi'nin El-Miğraka bölgesinde birçok bina havaya uçuruldu. Son günlerde sivil savunma ekipleri, Han Yunus kentinin doğusundaki Beni Süheyla beldesinde bombalanan evlerin enkazından çok sayıda cansız beden çıkardı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

7 Ekim'den bu yana sürdürülen saldırılarda, en az 39,175 Filistinli hayatını kaybetti; bunun 16,172'si çocuk, 10,798'i kadın. Ayrıca, 90,403 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kayıp olduğu ve sivil altyapının tahrip edildiği belirtiliyor.