İsrail'in Gazze Saldırılarında Kullanılan Yapay Zeka Fabrikasının Tarihi

İsrail'in Yapay Zeka Fabrikasının Geçmişi

Washington Post (WP) gazetesi, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'deki yıkımda kullandığı yapay zeka fabrikasının on yıllardır süren bir proje olduğunu ortaya koydu.

Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, İsrail, Gazze'deki saldırılarında “Lavender”, “Gospel” ve “Alchemist” isimli farklı yapay zeka araçlarını geliştirdi. Bu sistemler, 45 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olan saldırılarda etkili bir şekilde kullanıldı.

Yapay Zeka Kullanımının Artışı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında hedef belirleme işlemlerinin yapay zeka ile gerçekleştirildiği ifade ediliyor. 2020 yılından itibaren İstihbarat Birimi 8200'ün başında bulunan Yossi Sariel’in önderliğinde yapay zeka kullanımı hız kazandı.

2019'da ABD'de eğitim alan Sariel, 2021 yılında yayımladığı yapay zeka konulu kitabında dijital izler aracılığıyla şüphelilere ait veritabanlarının oluşturulabileceğinden söz etti. Sariel, yapay zekanın savaş zamanında faydalı olabileceği ve hedef belirleme sürecini hızlandırabileceğini belirtti.

Çatışma Bilgilerinin Entegrasyonu

O dönemde istihbarat birimleri, askerlerle bilgi paylaşımında sorunlar yaşıyordu. Bu eksiklikleri gidermek için Mossad ve Birim 8200, askeri istihbaratın tek bir veri havuzunda toplanmasını sağlayan sistemler geliştirdi.

Sariel’in liderliği altında, İsrail ordusu Hizbullah ile çatışmalarda kullanılacak bulut teknolojilerine yatırım yaparak, “Hunter” adlı uygulama aracılığıyla sahadaki askerlerin doğrudan istihbarat bilgilerine erişimini sağladı.

İnsanoğlunun Yerini Makineler Alıyor

İsrail istihbarat yetkilileri, hedef belirlemek için “Lavender”, “Gospel” ve “Alchemist” adlı yapay zeka araçlarını geliştirdiklerini açıkladı. Sariel dönemiyle birlikte, Arapça uzmanlarının sayısı azalırken, mühendislik ve teknoloji alanında çalışan personel sayısı arttı.

Eski bir İsrail ordusu yetkilisi, “Yapay zeka fabrikası kuruldu, insanların yerini makineler aldı” ifadesinde bulundu. Bu çerçevede, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda sivil altyapının hedef alınmasında Gospel uygulamasının kullanıldığı bildirildi.

“Lavender” ise, Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon insan hakkında veri toplayarak, bu kişilerin Hamas ile bağlantı olasılıklarını değerlendiriyor. Ayrıca, 2021 yılındaki saldırılarda Alchemist sisteminin de kullanıldığı kaydedildi.