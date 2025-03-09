İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölenlerin Sayısı 48 Bin 458'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde saldırılar nedeniyle ölenlerin sayısı 48.458'e yükseldi. 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak'ta ateşkese varılan sürecin ardından, son 24 saatte 5 Filistinlinin naaşı hastanelere ulaştırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, meydana gelen saldırılar sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde hastanelere ulaşan cenaze sayısı 5 olarak kaydedildi, ayrıca 37 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında, 19 Ocak'a kadar hayatını kaybeden Filistinli sayısının 48.458 olduğu bildirilirken, yaralı sayısının da 111.897'e yükseldiği ifade edildi.

Ancak, İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ettiği gözlemleniyor.