İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 20'ye yükseldi; Tel el-Hava, Deyr el-Belah, Refah ve Han Yunus'ta can kayıpları bildirildi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:22
Güncelleme: Ölü sayısı güncellendi, detaylar eklendi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, saldırıların sabah saatlerinden bu yana sivil yerleşim alanlarını, insani yardım bekleyenleri, evleri, çadırları ve araçları hedef aldığını bildiriyor.

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava semtinde Barselona bölgesinde bir binanın bombalanması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kentin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi önünde, insansız hava aracının sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar olduğu bildirildi.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi bombaladığı; bu saldırıyla ilgili ölü veya yaralı bilgisinin paylaşılmadığı belirtildi. Tel el-Heva'da yer alan El-Hur Kavşağı bölgesi ve bir fakülte yakınında ev ve binalar, ordu tarafından "robot" adını verdikleri patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Gazze kentinin kuzeyinde, Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki bölgeler de hava ve topçu saldırılarıyla hedef alındı. İsrail ordusunun kent genelinde, bölgenin derhal boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürler atmaya devam ettiği kaydedildi.

Gazze'nin Orta ve Güney Kesimlerine Yönelik Saldırılar

Orta kesimde, Deyr el-Belah kentinin güneyindeki El-Bahriyye bölgesinde sığınmacıların kaldığı bir çadır vuruldu. Saldırıda ikisi kadın, üçü çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Güneyde, Refah kentinin kuzeyinde insani yardım almak için bekleyenlerin hedef alındığı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus kentinin güney ve orta kesimlerinde topçu birlikleri tarafından çeşitli bölgeler bombalandı; bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldığı bildirildi. Han Yunus'un orta kesimlerini hedef alan topçu saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca ordunun, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde sivillerin toplandığı bir noktayı vurması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, saldırılara ilişkin bilgi ve sağlık kaynaklarından alınan verileri değerlendirmeye devam ediyor.

