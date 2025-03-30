İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 33'e Yükseldi: 13'ü Çocuk

İsrail'in Gazze Saldırılarında Kanlı Bilançolar!

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları sonucu ölü sayısı 33’e yükseldi. Bu trajik olayda, 13'ü çocuk olmak üzere birçok sivil hayatını kaybetti.

Ajansların edindiği bilgilere göre, sağlık kaynakları, Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Özellikle Han Yunus kentinde gerçekleşen saldırılarda, 17 Filistinli hayatını kaybederken, bu olaylar sırasında 8 çocuğun da bayramlık kıyafetleriyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dahası, Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde 2’si çocuk toplam 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ifade edilirken, İsrail’in çadırlar ve evleri hedef alan yeni saldırıları sonucu 11 Filistinlinin daha öldüğü ve pek çok kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail tanklarının Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki bir evi bombalamasıyla 2 çocuk daha yaşamını yitirdi. Saldırılar ağırlıklı olarak Han Yunus’ta yoğunlaşırken, kentin farklı bölgelerindeki evler ve çadırlar da hedef alındı. Tanıklar, İsrail topçu birliklerinin ve sınırda konuşlanmış askeri araçların gece boyunca yoğun atışlar yaptığını aktardı.

Bu saldırılar, Müslümanların camilerde ve barınma merkezlerinde bayram namazı için toplandığı ve bayram tekbirleriyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği unutulmamalıdır.