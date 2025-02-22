İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 48 Bin 329'a Ulaştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ölen Filistinli sayısı 48.329'a çıktı. Ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:36
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 48 Bin 329'a Ulaştı

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonucu Ölü Sayısı Yükseliyor

İsrail'in 471 gün boyunca süren saldırılarında Filistinlilerin ölüm sayısı 48 bin 329'a yükseldi. Gazze Şeridi'nde, ateşkesin sağlandığı tarihten sonra son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 10 Filistinlinin cenazesi hastanelere kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak 2023 tarihinde İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sonrasında yaşanan gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, son 48 saat içinde hastanelere ulaşan 10 cansız bedenin yanı sıra 4 yaralı da bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin ilan edildiği tarihe kadar devam eden bombardımanlarında yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yaralı sayısı ise 111 bin 753 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte, İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze’de ateşkesi sürekli olarak ihlal etmekte. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’taki açıklamasında, ateşkesin sağlandığı tarihten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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