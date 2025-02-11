İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 48 Bini Geçti

Gazze Şeridi'nde Hayat Kayıpları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridinde sürdürdüğü saldırıların etkileri ağır bir şekilde hissediliyor. Son 24 saat içerisinde, Gazze hastanelerine 11 Filistinlinin naaşı ulaştırıldı. Bu ölümlerle birlikte, bölgedeki hayatını kaybedenlerin sayısı 48.219'a yükseldi.

Saldırılar 471 Gündür Devam Ediyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 22. gününde son durumu aktardı. İçinde 8 kişinin enkaz altından çıkarıldığı toplam 11 cansız beden hastanelere taşındı. Ayrıca 10 yaralı daha hastanelerde tedavi altına alındı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye yürüttüğü saldırılarda yaralananların toplam sayısı ise 111.665 olarak bildirildi. Alkışlar altında sona eren ateşkes, bölgede kayıpların daha da artmasına engel olamadı.