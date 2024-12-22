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İsrail'in Gazze Saldırısında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, 45 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:47
İsrail'in Gazze Saldırısında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 11 Can Kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirilen bir hava saldırısında 11 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının, Hikr el-Cami bölgesinde, Ebu Samra ailesine ait bir evi hedef alarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları, Mezraa Caddesi'ndeki saldırının ardından evin tamamen yıkıldığını ve çevredeki birçok evde de büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Can kayıplarına neden olan bu saldırının ardından sivil savunma ekipleri bölgede enkazda arama kurtarma çalışmaları yürüttü.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda ölen 11 kişinin cenazesinin hastaneye ulaştığını bildirdi. Ayrıca, saldırıda yaralanan vatandaşların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 206 Filistinli yaşamını yitirdi bunlardan 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun ise kadın olduğu kaydedildi. 107 bin 512 kişi yaralanırken, enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilmekte. Saldırılar sırasında, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği vurgulanıyor.

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