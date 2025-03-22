İsrail'in Gazze Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırı Tuffah Mahallesi'nde, El-Meşheravi ailesine ait bir evi hedef aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini bombaladığını aktardı. Yaralanan birçok kişi ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildi.

Refah Kentinde Hava Saldırısı

Ayrıca, alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına da hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

Bu trajik olay, bölgede süregelen gerilimi bir kez daha gündeme getirirken, uluslararası toplumda da yankı uyandırdı.