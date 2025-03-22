İsrail'in Gazze Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 5 çocuk yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:46
İsrail'in Gazze Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırı Tuffah Mahallesi'nde, El-Meşheravi ailesine ait bir evi hedef aldı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze kentinde bazı evleri ve tarım arazilerini bombaladığını aktardı. Yaralanan birçok kişi ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildi.

Refah Kentinde Hava Saldırısı

Ayrıca, alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına da hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

Bu trajik olay, bölgede süregelen gerilimi bir kez daha gündeme getirirken, uluslararası toplumda da yankı uyandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı Üçüncü Kez Hedef Aldı
2
VOA Çalışanlarından Trump Yönetimine Dava: Bütçe ve Personel Kesintileri Hedefte
3
Kars, Ardahan ve Erzurum'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
Yaşar Kemal Şelalesi Yaz Sonrası Tekrar Canlandı
5
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye, Barış Sürecinde Kritik Bir Ortak
6
Trump'ın Temsilcisi: Erdoğan ile Görüşme 'Dönüşümsel'
7
Samsun'da Down Sendromlu Çocuklar İçin Anlamlı İftar Programı

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı