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İsrail'in Gazze Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Hedefteki sivil vatandaşlar, yardım merkezinin yakınında toplandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:54
İsrail'in Gazze Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze kent merkezinde yer alan Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği bir hava saldırısında 5 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Saldırıda ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği bu saldırıda, Filistinliler bir yardım dağıtım merkezinin yakınında toplanmıştı. Görgü tanıkları, saldırının bu grup üzerinde hedef alındığını ifade etti.

Hastaneye Gönderilen Naaşlar

Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları, kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldü. Ülkede süregelen çatışmalar sırasında kayıpların artmaya devam ettiği belirtiliyor.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Sürüyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 43 bin 552 Filistinli yaşamını yitirdi ve 102 bin 765 kişi yaralandı. Bu rakamlara göre, hayatını kaybedenlerin yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742’si kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, halen enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

Sivil altyapının da tahrip edildiği bu saldırılarda, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınmakta. Halk arasında endişe ve kaos yaşanırken, uluslararası toplumdan gelen tepkilerin artırılması çağrıları devam ediyor.

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