İsrail'in Gazze Saldırısında Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki hava saldırısında bir baba ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Saldırılar sivil altyapıyı da hedef alıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:13
İsrail'in Gazze Saldırısında Baba ve 3 Çocuğu Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde büyük bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı sonucunda Filistinli bir baba olan Bessam Ebu Haruf ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Olay, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından doğrulandı.

Saldırının hedefi olan Nusayrat Mülteci Kampı, bölgedeki sivil nüfusun yoğun olduğu bir yer olarak biliniyor. Yetkililer, saldırı sonrası enkaz altında kalanların olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 936 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu sayıdan 17 bin 841'i çocuk ve 12 bin 298'i kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 109 bin 274 kişi de yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu düşünülüyor. Saldırılarda halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı ağır şekilde tahrip ediliyor.

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