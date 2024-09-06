İsrail'in Gazze Şeridi'nde Gerilim Tırmanıyor: 32 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği yoğun bombardımanda, 32 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, gerçekleştirilen saldırıların Gazze'nin kuzeyinden güneydeki Refah sınırına kadar uzandığını duyurdu.

Can Kayıpları ve Saldırıların Etkileri

Basal, özellikle Nuseyrat Mülteci Kampı, Refah ve Han Yunus şehirlerinde ciddi kayıplar yaşandığını belirterek, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 32 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

7 Ekim'den Beri Süren Çatışmalar

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerler üzerindeki sürekli ihlallere karşılık olarak İsrail'e kapsamlı bir saldırı başlatmıştı. İsrail hükümeti, bu olaylar sonucunda toplamda 1200 İsrailli'nin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132'nin yaralandığını açıkladı.

Gazze'deki Toplam Can Kayıpları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda **40 bin 878** Filistinli'nin yaşamını yitirdiği, bu rakamın **16 bin 715**'inin çocuk ve **11 bin 308**'inin kadın olduğu bildirildi. Sivil altyapının tahrip edildiği ve birçok hastane ile eğitime yönelik kurumların hedef alındığı ifade ediliyor.

Askeri Kayıplar ve İnsani Araç İhtiyacı

İsrail ordusu ise 7 Ekim'den bu yana 705 askerin vidasını kaybettiğini ve 4 bin 401 askerin yaralandığını duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te verilen ve üç gün uzatılan insani ara esnasında, 81 İsrailli ile 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak İsrail'in binlerce Filistinli'yi alıkoymaya devam ettiği bildiriliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de devam eden çatışmalarda, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam **691 Filistinli** yaşamını yitirdi.