İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları Sonucu 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde uyguladığı saldırılar, sivil hayatı tehdit etmeye devam ediyor. Son saldırılarda, hedef alınan bir evde 4 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen başka bir saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Cibaliya'daki Hava Saldırısı

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'nın Nezle bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulun çevresine de hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırı sonucunda yaralananlar olduğu belirtildi.

Sonuç olarak, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılar, bölgedeki acil yardım ihtiyaçlarını arttırmakta ve yaşam koşullarını daha da zorlaştırmaktadır.