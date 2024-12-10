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İsrail’in Gazze Şeridi’nde Saldırı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:28
İsrail’in Gazze Şeridi’nde Saldırı: 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne Düzenlediği Saldırı Sonucu 7 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, sabah saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan saldırının detaylarını paylaştı.

Saldırıda 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin naaşı enkaz altından çıkarıldı ve El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmekte.

Görgü tanıkları, saldırıda hedef alınan evin büyük çapta yıkıldığını, çevre binalarda da hasar oluştuğunu belirtiyor.

Gazze’deki Can Kayıpları Artıyor

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 44 bin 758 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunduğu kaydedildi. Aynı dönemde 106 bin 104 kişi de yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce kişiye ait cesetlerin bulunduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının ciddi şekilde tahrip olduğu vurgulanıyor.

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