İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya ve Gazze kentlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında biri kadın olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Beyt Lahiya beldesinde yapılan saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi. Ayrıca, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise 3 Filistinli ölü ve 2 Filistinli yaralı olarak bildirildi.

7 Ekim'den Bu Yana Saldırılar Artarak Devam Ediyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık verme amacıyla kapsamlı bir saldırı başlattı. Bu saldırılar sonrasında İsrail tarafında 1200 ölüm ve 5132 yaralı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 43,736 Filistinli hayatını kaybetti; bunların yaklaşık 17,210'u çocuk, 11,742’si kadın olarak kaydedildi. Saldırılar sonucu 103,370 kişi yaralandı. Ayrıca, sivil altyapıya, özellikle hastanelere ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar büyük tahribatlarla sonuçlandı.

İsrail ordusu, çatışmanın başladığı tarihten beri 793 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 24 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 4 günlük insani ara sırasında, karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Bununla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de saldırılar devam ediyor; 7 Ekim'den bu yana 167’si çocuk olmak üzere 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.