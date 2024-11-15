DOLAR
34,42 -0,23%
EURO
36,43 -0,49%
ALTIN
2.842,41 -0,26%
BITCOIN
3.071.366,45 -1,65%

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında biri kadın toplam 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 12:30
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Beyt Lahiya ve Gazze kentlerinde gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında biri kadın olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Beyt Lahiya beldesinde yapılan saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi. Ayrıca, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise 3 Filistinli ölü ve 2 Filistinli yaralı olarak bildirildi.

7 Ekim'den Bu Yana Saldırılar Artarak Devam Ediyor

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık verme amacıyla kapsamlı bir saldırı başlattı. Bu saldırılar sonrasında İsrail tarafında 1200 ölüm ve 5132 yaralı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 43,736 Filistinli hayatını kaybetti; bunların yaklaşık 17,210'u çocuk, 11,742’si kadın olarak kaydedildi. Saldırılar sonucu 103,370 kişi yaralandı. Ayrıca, sivil altyapıya, özellikle hastanelere ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar büyük tahribatlarla sonuçlandı.

İsrail ordusu, çatışmanın başladığı tarihten beri 793 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 24 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 4 günlük insani ara sırasında, karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Bununla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de saldırılar devam ediyor; 7 Ekim'den bu yana 167’si çocuk olmak üzere 783 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Sürücüsüz Metro Paniği: 5 Durağı Geçti
2
Küçükçekmece'de Elektrik Panosu Sorunu Apartman Sakinlerini Mağdur Ediyor
3
İYİ Parti: Devletin Temel Görevi Çocukları Korumak
4
ASELSAN, Mavi Balina 2024 Tatbikatı'nda Yenilikçi Teknolojilerini Tanıttı
5
Erzurum'da Kışta Arıcılık: Kovalar Brandayla Korunuyor
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin 41. Yıl Dönümünde Bağımsızlık Vurgusu Yaptı
7
Hırvatistan'da Sağlık Bakanı Gözaltına Alındı, Başbakan Görevden Aldı

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!