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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Sivillere Yönelik Saldırıda 5 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, siviller ciddi şekilde etkilendi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:25
İsrail'in Gazze Şeridi'nde Sivillere Yönelik Saldırıda 5 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yüksek Tansiyon

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Deyr el-Belah kentlerinde düzenlediği son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Salgının etkisiyle sivillerin hedef alındığı bu çirkin olaylar, uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplarken, bölgedeki insani durumu da giderek kötüleştiriyor.

Ölü Sayısının Artışı Devam Ediyor

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail keşif uçağı, Deyr el-Belah'taki Nahil Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesini bombaladı ve bu saldırı sonucunda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, Refah kentinin doğusunda bulunan bir bölgede un arayan Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda ise 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Saldırıların Büyüyen Boyutu

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, resmi verilere göre yaklaşık 44 bin 664 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca, 105 bin 976 kişi yaralanmış durumda.

Hastane ve Eğitim Kurumları Hedef Alınıyor

Bölgedeki sivil altyapının ciddi anlamda tahrip olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınmakta. Enkaz altında daha birçok canlının olduğuna dair haberler geliyor ve bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını daha da artırıyor.

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