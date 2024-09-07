İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bombardımanı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı
Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında, 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor
Olay, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alması sonucu gerçekleşti. Saldırıda 2'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Gelen Açıklama
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bombardımanın ardından çok sayıda kişi yaralandığı belirtildi. Yaralılara, Aksa Şehitleri Hastanesi’ndeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirilmiştir.
Görgü Tanıklarının İfadeleri
Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırının ardından hastaneye çok sayıda yaralının getirildiğini aktarırken, çoğunun çocuk olduğu ifade edildi.