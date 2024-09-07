İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Bombardımanı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı

Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında, 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Olay, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alması sonucu gerçekleşti. Saldırıda 2'si çocuk ve 2'si kadın olmak üzere toplamda 4 kişi yaşamını yitirdi. Sivil Savunma Müdürlüğü'nden Gelen Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bombardımanın ardından çok sayıda kişi yaralandığı belirtildi. Yaralılara, Aksa Şehitleri Hastanesi’ndeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği bildirilmiştir.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırının ardından hastaneye çok sayıda yaralının getirildiğini aktarırken, çoğunun çocuk olduğu ifade edildi.