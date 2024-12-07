İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarda 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda Can Kaybı Arttı

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son hava ve kara saldırılarında toplamda 7 Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırıların en şiddetli olduğu bölge Gazze kentinin Rimal Mahallesi oldu.

Rimal Mahallesi ve Beyt Lahiya'daki Saldırılar

Rimal Mahallesi'ndeki Ahmed Şevki Okulu civarına yönelik saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya kentinde ise bir Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Diğer Saldırılar ve Çağrılar

Gazze kenti ile Nusayrat, Bureyc, Megazi Mülteci Kampı, Han Yunus kenti ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen topçu atışları ve hava bombardımanları, birçok aileyi etkiledi. Refah kentinin batısında savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında, yaklaşık 44 bin 612 Filistinli öldü, bunların arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca 105 bin 834 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınmakta.