İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları, 10 Gün İçinde 400 Filistinli Öldü

Gözyaşları İçinde Geçen On Gün

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla bölgedeki yaşamı derinden sarstı. Son on gün içinde, yapılan saldırılarda 400 Filistinli hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenler

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çoğu sivil olan bu ölümler, bölgede tedirginliği artırmış durumda. Aileler, sevdiklerini kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışıyorlar.

Uluslararası Tepkiler

Bu saldırılar, dünya genelinde insan hakları örgütleri ve çeşitli ülkeler tarafından büyük bir endişeyle karşılanmakta. Ahlaki bir sorumlulukla, tarafların bir an önce çatışmalara son vermesi için çağrılar yapılıyor.