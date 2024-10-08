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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları 50 Filistinlinin Canını Aldı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 02:33
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 02:33
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları 50 Filistinlinin Canını Aldı

İsrail Ordusu'ndan Gazze'ye Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktaya havadan ve karadan saldırılar düzenleyerek 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar, soykırım savaşının birinci yıl dönümünde gerçekleşti.

Ölümler ve Yaralanmalar

Hastane kaynakları, El-Bureyc Mülteci Kampı’nda bulunan El-Furkan Camisi yakınındaki bir çadıra insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3, başka alanlara yapılan hava saldırılarında ise 5 Filistinlinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca, Gazze’nin kuzeyinden orta kesime göç eden bir Filistinli, Er-Reşid Caddesi’nde İsrail askerlerinin ateşi sonucu ciddi yaralar aldı.

Daha Fazla Saldırı

Et-Tuffah Mahallesi’nde Ebu Acve ailesinin evine yapılan saldırıda 1, Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde 1 ve Es-Saftavi bölgesinde ise 4 Filistinli hayatını kaybetti. Beyt Lahiya’da El-Hulu ailesinin evine yapılan hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaşanan saldırılar sonucunda 1 kadın ve Bi'r en-Nace bölgesinde 5 Filistinli öldü. Ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki Abesanc kasabasında düzenlenen saldırılarda ise 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Göç Hareketliliği ve Saldırılar

İsrail ordusunun tahliye çağrıları doğrultusunda Abesan, Beni Süheyla ve El-Fuhari bölgelerinde yoğun bir göç hareketliliği gözlemlendi. Han Yunus’un doğu ve batısındaki saldırılarda toplam 16 Filistinli yaşamını yitirdi. Refah'ta ise, Ebu Maşi ailesine yönelik saldırılarda 8, Hırbet el-Ades bölgesindeki saldırılarda 1 Filistinli öldürüldü, diğer saldırılarda ise 4 kişi yaralandı.

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