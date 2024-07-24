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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

Son 10 günde Gazze Şeridi'nde 561 Filistinli yaşamını yitirdi, durum giderek ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:12
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Askeri Harekatı

Son günlerde yoğunlaşan çatışmalar sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı hızla artıyor.

Çatışmaların Etkileri

Son 10 gün içinde düzenlenen askeri operasyonlarda, 561 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi.

Uluslararası Tepkiler

Bölgedeki durumu yakından takip eden uluslararası insan hakları kuruluşları, yaşananları endişe ile izliyor ve tarafların bir an önce ateşkes sağlaması gerektiğini vurguluyor.

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