İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Korkunç Sonuçlar Doğurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırıları sonucunda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda ayrıca birçok kişi yaralandı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Nasır Tıp Kompleksi'nden yetkililer, sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesinin hastaneye ulaştığını bildirdi. Gazze'deki görgü tanıkları, Refah bölgesinde El-Avde Camii yakınlarındaki binaların bombardıman edildiğini belirttiler. Ayrıca, İsrail askeri buldozerlerinin Doğu Mezarlığı'nı yıkmaya başladığı da ifade edildi.

Bombalamaların Kritik Noktaları

Tanıkların verdiği bilgilere göre, İsrail topçusunun Refah'ın batısındaki alanlara yoğun bir şekilde ateş açtığı ve bu durumun büyük yıkımlara yol açtığı vurgulandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Avde Hastanesi'nden alınan yeni bilgilere göre, Nusayrat kampının kuzeyinde Sıyam ailesine ait bir ev, insansız hava aracı ile hedef alındı ve bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gençlerin Hedef Alınması

Gazze Sivil Savunma Servisi, Bureyc Mülteci Kampı'nda odun toplayan iki gencin hedef alınması sonucu bir gencin hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını duyurdu. Ek olarak, İsrail ordusunun Ez-Zeytun mahallesindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılar sonucunda, Gazze Üniversitesi yakınındaki bölgelerde de bombalamalar gerçekleşti. Tarım arazilerinin de hedef alındığı ve buldozerlerle bu alanların yıkıldığı bildirildi.