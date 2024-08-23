Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Korkunç Sonuçlar Doğurdu

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 18:19
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Korkunç Sonuçlar Doğurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırıları sonucunda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda ayrıca birçok kişi yaralandı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Nasır Tıp Kompleksi'nden yetkililer, sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitiren 10 kişinin cenazesinin hastaneye ulaştığını bildirdi. Gazze'deki görgü tanıkları, Refah bölgesinde El-Avde Camii yakınlarındaki binaların bombardıman edildiğini belirttiler. Ayrıca, İsrail askeri buldozerlerinin Doğu Mezarlığı'nı yıkmaya başladığı da ifade edildi.

Bombalamaların Kritik Noktaları

Tanıkların verdiği bilgilere göre, İsrail topçusunun Refah'ın batısındaki alanlara yoğun bir şekilde ateş açtığı ve bu durumun büyük yıkımlara yol açtığı vurgulandı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan El-Avde Hastanesi'nden alınan yeni bilgilere göre, Nusayrat kampının kuzeyinde Sıyam ailesine ait bir ev, insansız hava aracı ile hedef alındı ve bu saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gençlerin Hedef Alınması

Gazze Sivil Savunma Servisi, Bureyc Mülteci Kampı'nda odun toplayan iki gencin hedef alınması sonucu bir gencin hayatını kaybettiğini, diğerinin yaralandığını duyurdu. Ek olarak, İsrail ordusunun Ez-Zeytun mahallesindeki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılar sonucunda, Gazze Üniversitesi yakınındaki bölgelerde de bombalamalar gerçekleşti. Tarım arazilerinin de hedef alındığı ve buldozerlerle bu alanların yıkıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!