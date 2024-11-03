İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Sonrası 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Yaşanan Drama ve Saldırılar

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği gece boyunca süren saldırılar sonucunda 17 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, birçok evin yıkılmasına ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı.

Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Hava ve Kara Saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya ve Beyt Lahiya kentlerinde üç evi bombaladı. Bu saldırılarda 14 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Refah'ta Gerçekleşen İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Cibaliya Mülteci Kampı'nın Nezle bölgesinde gerçekleşen bir diğer saldırıda, iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, güneydeki Refah kentinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Yıkılan Evler ve Sivil Altyapıya Zarar

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, gece boyunca İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, topçu birlikleri, insansız hava araçları ve makineli tüfekler eşliğinde sürekli saldırılar gerçekleştirdi. Filistinlilere ait birçok ev, patlayıcılarla havaya uçuruldu. Bu bölgelerde gece boyunca dumanların yükseldiği gözlemlendi.

İnsan Kaybı ve Altyapı Tahribatı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, yaklaşık 43,314 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakamın 17,210'u çocuk ve 11,742'si kadınlardan oluşuyor. Ayrıca 102,019 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu ve sivil altyapının hedef alındığı belirtiliyor.