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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze’deki İsrail hava saldırılarında 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:37
İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi’ne Hava Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimlerinde, özellikle de Nusayrat Mülteci Kampı’nda düzenlediği hava saldırısı sonucunda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Görgü Tanıkları ve Saldırı Detayları

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait tank ve askeri araçlar Nusayrat’a kuzeydoğusundan girdi. Bu sırada bölgeden çatışma ve top atışları sesleri yükseldi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının kampın kuzeydoğusuna ve Bureyc Mülteci Kampı’nın bazı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sivil Savunma Açıklaması

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Kampı'ndaki El-Levh ve Ebu Huveyşel ailelerine ait evlere saldırdığını belirtti. Bu saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı’ndaki Saldırılar

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı’ndaki Hicab ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus’taki Saldırı

İsrail topçularının Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda da bir Filistinli kadın hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Camiye Yönelik Saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki Said Siyam Camisi’ne de saldırıda bulundu. Bu saldırı sonucunda cami yıkıldı ve çevredeki birçok Filistinli yaralandı.

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