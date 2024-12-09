İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ni Hedef Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırılar özellikle sivillere ait konutları ve yerinden edilenlerin sığındığı okulları hedef alıyor.

Cibaliya'daki Bombardıman

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cibaliya beldesinin Halebi kavşağı civarında düzenlenen bombardıman sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok farklı bölgeyi bombaladı. Saldırılar Beyt Lahiya ve Cibaliya beldelerinde yoğunlaşmış durumda.

Okul ve Konutlara Saldırılar

İsrail askerleri, Beyt Lahiya'da yerinden edilmiş kişilerin barındığı 'Zeyd bin Harise' okulunu da ateşe verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, okulun sınıflarından çıkan alevler dikkat çekti. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere ait binalara yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlendi.

Refah ve Mevasi'deki Saldırılar

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Istafavi bölgesi ve Cibaliya'daki konutlara saldıran İsrail ordusu, kentin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ne de bombardıman düzenledi. Refah kentinin doğusunda toplanan sivilleri hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli hayatını kaybederken, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde düzenlenen bir diğer bombalı saldırıda bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Mevasi Bölgesindeki Olaylar

Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının kentin batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına ateş açtığını bildirdi. Bu durumda, sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.