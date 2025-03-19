İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı.

Deyr el-Belah'taki Hava Saldırısı

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinde Ebu Avwad ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

Han Yunus’a Yapılan Saldırılar

İsrail'in El-Karara kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Han Yunus'un orta kesiminde insansız hava aracıyla gerçekleştirilen başka bir saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şehri ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Olaylar

Gazze'deki Göz Hastanesi yakınlarında ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına yapılan saldırılarda yaşayanlar hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yeraltı Tesislerine Yönelik Bombardıman

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Han Yunus'taki balıkçı limanında balıkçı teknelerini bombaladı; bazı teknelerin yandığı bildirildi. Ayrıca, Beni Süheyla kavşağına yapılan füze saldırısında da yaralılar oldu.

Arap Baptist Hastanesi'ne Yaralılar Taşındı

Gazze şehrine yönelik düzenlenen hava saldırılarında yaralanan çok sayıda kişi, Arap Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir binaya yaptığı İHA saldırısı ve Beyt Hanun'un doğusundaki bazı bölgelere gerçekleştirilen topçu saldırılarında şu an için ölen veya yaralanan olmadığının bilgisi alınmıştır.