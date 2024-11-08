İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarında Ölen Gazeteci Sayısı 184'e Ulaştı

İsrail'in Saldırılarında Ölen Gazeteci Sayısı Artıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 184'e yükseldi. Bu bilgi, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

Gazeteci Halid Ebu Zir'in Ölümü

Açıklamada, yerel "Gençliğin Sesi" Radyosunda çalışan Halid Ebu Zir'in, İsrail tarafından suikastla öldürüldüğü açıklandı. 7 Ekim 2023'ten itibaren, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları sonucunda birçok basın mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası Çağrılar ve Tepkiler

Medya Ofisi, İsrail'in bu eylemlerini "iğrenç" bir soykırım olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu ve gazetecilik ile ilgili kuruluşları, bu suçların durdurulması ve sorumluların yargılanması için harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, uluslararası mahkemelerde İsrail'e karşı dava açma yönünde adımlar atılması gerektiği vurgulandı.