İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırısında 62 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Gerçekleşen Saldırı

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği bir saldırı sonucunda, 62 Filistinli yaşamını yitirdi. Olay, Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bulunan bir beş katlı binaya gerçekleştirilen hava saldırısıyla meydana geldi.

Saldırının Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. Bombalanan bina, yerinden edilmiş 150 Filistinli aileye ev sahipliği yapıyordu.

Acil Durum ve Yaralılar

Saldırı sonrası bölgedeki sivil savunma ekiplerinin ve ambulansların enkaza ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu da gelen haberler arasında. Yaralananlardan en az 20 kişi ise durumu ağır olduğu için, İsrail saldırıları altında olan Kemal Advan Hastanesi'ne sevk edildi.