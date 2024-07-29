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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Yoğun Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze'nin orta ve güney bölgelerine yönelik intensif topçu atışları düzenleyerek büyük yıkıma neden oldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:30
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Yoğun Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine yoğun topçu saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucu birçok bina ve ev yerle bir oldu.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva, Sabra, Zeytun ve Şeyh Aclin mahallelerinde gece boyu sıkı bir bombardıman gerçekleştirdi. Saldırılar esnasında, askerlerin Filistinlilerin evlerine otomatik silahlarla ateş açtığı ve bazı binaları patlayıcılarla havaya uçurduğu bildirildi.

Sivil Savunma Birimi’nin Açıklamaları

Gazze Sivil Savunma Birimi, İsrail güçlerinin ve askeri araçlarının hala Tel el-Heva Mahallesi'nde varlığını sürdürdüğünü duyurdu. Özellikle Ürdün Hastanesi çevresinde yoğunlaşan İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerini yakarak, rastgele vatandaşları öldürdüğü açıklandı.

Saldırının Sonuçları

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 39 bin 363 Filistinli hayatını kaybetti; bu rakamın içinde 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunuyor. Aynı zamanda, 90 bin 923 kişi de yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı, böylece sivil altyapının büyük zarar gördüğü belirtiliyor.

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