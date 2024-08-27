İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: Gazze'deki Ölümler Artıyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda toplamda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılara Dair Detaylar

Filistin Sivil Savunma Birimi, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde yapılan bir saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Deyr el-Belah'taki bir mülteci kampında düzenlenen bir saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda, "Ziyade" ailesinin evine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesi'nde yer alan başka bir evin hedef alınması sonucu da 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Refah kentinin kuzeyinde bir araca düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Gazze ve çevresindeki Deyr el-Belah ile Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar da devam etmektedir.

Devam Eden Saldırılar

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerlerine ait araçlardan, Refah'ın El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara ateş açıldı. Deyr el-Belah'ın doğusunda yoğun topçu bombardımanı devam ederken, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine de aralıklarla saldırılar gerçekleştirildi.

Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Filistinlilerin evlerine top mermileri atıldı ve İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneybatısındaki bölgelere çok sayıda hava saldırısı düzenledi.