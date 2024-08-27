Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 13:36
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: Gazze'deki Ölümler Artıyor

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda toplamda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Saldırılara Dair Detaylar

Filistin Sivil Savunma Birimi, Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde yapılan bir saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca, Deyr el-Belah'taki bir mülteci kampında düzenlenen bir saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda, "Ziyade" ailesinin evine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Han Yunus'un batısındaki En-Nimsavi Mahallesi'nde yer alan başka bir evin hedef alınması sonucu da 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Refah kentinin kuzeyinde bir araca düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Gazze ve çevresindeki Deyr el-Belah ile Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılar da devam etmektedir.

Devam Eden Saldırılar

Görgü tanıklarına göre, İsrail askerlerine ait araçlardan, Refah'ın El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara ateş açıldı. Deyr el-Belah'ın doğusunda yoğun topçu bombardımanı devam ederken, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine de aralıklarla saldırılar gerçekleştirildi.

Ez-Zeytun Mahallesi'nde, Filistinlilerin evlerine top mermileri atıldı ve İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneybatısındaki bölgelere çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!