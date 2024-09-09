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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 22:00
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

7 Ekim 2023'ten itibaren sürdürülen saldırılarda, Gazze ve Refah kentlerine yönelik hava bombardımanları sonucunda toplamda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Bombardımanların Öne Çıkan Noktaları

Filistin haber ajansı tarafından verilen bilgilere göre, İsrail'in savaş uçakları Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan "Ebu Bekir" ailesinin evine saldırdı. Bu saldırıda 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Refah kentinin sınır kapısı yakınlarında gerçekleşen bir başka saldırıda ise 3 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Saldırıların Genel Etkisi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 40.988 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralananların sayısı ise 94.825'e ulaştı. Ölenler arasında 16.715 çocuk ve 11.308 kadın bulunuyor.

Halkın sığınak olarak kullandığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı belirtilirken, enkaza gömülü binlerce ölü olduğu ifade ediliyor. Bu yerlerin tahrip edilmesi, sivil altyapının da ciddi şekilde zarar görmesine neden oluyor.

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