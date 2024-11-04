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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

Son bir ayda Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1800 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:22
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları

Son bir ay içerisinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine gerçekleştirdiği bombardımanlar sonucunda yüzlerce can kaybı yaşandı.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

İlgili saldırılarda 1800 kişi hayatını kaybederken, 4000 kişi de yaralandı. Bununla birlikte, saldırılarda kaybolan yüzlerce kişi olduğu bildirilmektedir.

Durumun Ciddiyeti

Bu durum, bölgedeki insani kriz ve güvenlik endişelerini daha da artırıyor. Yerel ve uluslararası toplumların bu saldırılara karşı duyarlılığı giderek artmakta.

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