İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 1 BM Çalışanı Öldü, 5 Yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde BMGK Merkezine Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği bombardımanda Birleşmiş Milletler'e ait bir merkezi hedef aldı. Bu saldırıda 1 yabancı çalışan hayatını kaybetti, 5 çalışan ise ağır yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, saldırının detaylarına yer verildi. Yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği ve ölü ile yaralıların BMGK çalışanları olduğu belirtildi. Ancak bakanlık, yaralıların uyrukları veya sağlık durumları hakkında bilgi sunmadı.

Saldırıda hedef alınan yabancı çalışanların Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu aktarıldı. Sosyal medyada, BM çalışanlarına uygulanan ilk yardım anlarına ait fotoğraflar da paylaşıldı.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu Yeniden Saldırıya Geçti

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze'de şiddetli saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, siyasi kademeden gelen talimatlar doğrultusunda saldırılarına devam ettiğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıların yeniden başlamasının gerekçesini açıklarken, Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edileceğinin altını çizdiler.

Hamas ise, İsrail'in taahhütlerine uymayarak ateşkesi bozduğunu ve tekrar saldırılar başlattığını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini eleştirerek, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını esirler üzerindeki bir aldatmaca olarak değerlendirdi.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden almasının yaratmış olduğu siyasi tartışmalara dikkat çekti.