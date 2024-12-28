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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:13
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Yıkıcı Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda biri çocuk toplam 10 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda yaralanmaya neden oldu.

Han Yunus ve Beyt Lahiya'ya Saldırı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırılar özellikle Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesine odaklandı. Bu alanda, zorla yerinden edilen Filistinlerin kaldığı çadırlara düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya beldesinde bir evin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını ve bu saldırıda biri çocuk olmak üzere 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Cibaliya'da İHA ile Hedefleme

Ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Cibaliya'daki Eski Gazze sokağında gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli öldü ve birçok kişi yaralandı. Gazze kentinin batısında bulunan Nasr mahallesindeki sivillere yönelik saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı bulundu.

Bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirirken, uluslararası toplumdan tepkiler gelmeye devam ediyor.

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