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İsrail’in Gazze Şeridi’ne Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze operasyonunda 11 Filistinli hayatını kaybetti, Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlut alıkonuldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:02
İsrail’in Gazze Şeridi’ne Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’ye Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze Şeridine yönelik İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda, son olarak 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nda bulunan "Neami" ailesinin evini hedef aldı. Saldırı sonucunda aralarında çocukların da bulunduğu 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampında Yaşananlar

Daha sonra, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu en az iki kişi daha yaşamını yitirdi. Bu saldırıda yaralanan birçok kişi olduğu da bildirildi.

Sivil Savunma Müdürü Alıkonuldu

Bu arada, İsrail askerleri Gazze’deki Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlut’u alıkoydu. Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze'nin kuzey kesiminde insani yardım çalışma sistemine yönelik yıkıcı ihlallerinin devamı olarak Sivil Savunma Müdürü meslektaşımız Ahmed el-Kahlut'u alıkoyduğunu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ölü Sayısındaki Korkunç Artış

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve kuzey kentlerinde yaklaşık 22 sivil savunma görevlisini alıkoyduğu, bu kişilerin akıbetinin şu ana kadar bilinmediği belirtildi.

Yapılan saldırılarda, 17 bin 492’si çocuk, 11 bin 979’u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybederken, 108 bin 38 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği bildiriliyor.

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