İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Can Kaybı 22'ye Yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 22 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifade ettiğine göre, bu olaylar özellikle yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanlarda yoğunlaştı.

Beyt Lahiya'da Can Kayıpları

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde düzenlenen bir saldırıda Daur ailesine ait ev hedef alındı. Bu saldırıda 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı bölgede bulunan Salah Şehade Camisi çevresine yönelik gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Zeytun Mahallesi'nde Saldırı

İsrail'in Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bir diğer saldırı, Bilal bin Rabah Camisi çevresindeki sivilleri hedef aldı. Bu saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda Durum Ciddi

Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında toplanan sivillerin ve bir aracın hedef alındığı başka bir saldırıda ise 1 kişi öldü ve yaralananların sayısı artıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının neden olduğu can kaybı ve yaralanmalar, bölgedeki insani durumu giderek daha da ağırlaştırıyor.