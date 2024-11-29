İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı Arttı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 26 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Yıkıcı Saldırılar

Gazze'deki hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Beyt Lahiya'da bir eve düzenlenen hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesindeki evlere yönelik topçu atışları da büyük kayıplara neden oldu. Bu saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısı da 5 Filistinliyi hayattan kopardı.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda, toplamda 44 bin 330 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin arasında yaklaşık 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca, 104 bin 933 kişi yaralanmış durumda.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivil altyapının da hedef alınması büyük tahribata yol açıyor. Halk, hastane ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kalıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.