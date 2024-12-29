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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 01:11
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi'ne Yönelik Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıların Cibaliya beldesindeki Arz Halave Sokağı'na yoğunlaştığını bildirdi.

Açıklamaya göre, sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası 2 Filistinlinin cansız bedenini ve yaralı 3 kişiye ulaşmayı başardı. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki en-Nifak bölgesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, yıkılan evin enkazında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. İsrail güçleri, 5 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine yönelik sıkı bir kuşatma uygulamakta.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda yaklaşık 45 bin 484 Filistinli hayatını kaybetti; bunlar arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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