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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 47 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda 47 Filistinli, çoğu kadın ve çocuk, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:58
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 47 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde düzenlediği saldırılar sonucu 47 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda en çok etkilenenler arasında çocuklar ve kadınlar yer alıyor.

Saldırılar ve Sonuçları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İsrail ordusu özellikle Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide bölgelerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar neticesinde, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 47 Filistinlinin cesedi ulaştı ve onlarca kişi de yaralandı.

Evlerin Hedef Alınması

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Nusayrat'ta, yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İlk saldırının ardından bölgeye yardım amacıyla gelenler olmuşken, İsrail güçleri de ikinci bir saldırı gerçekleştirerek onlara da zarar verdi. Ölülerin büyük kısmının bu bölgeden olduğu bildirilmektedir.

Bu olay, Gazze'deki insani durumu daha da ağırlaştırırken, uluslararası tepkilere neden olmaktadır.

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