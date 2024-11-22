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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:56
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Ciddileşiyor

Son günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail askeri botları Gazze kentinde bir balıkçı teknesini bombaladı ve bu saldırıda bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Şifa Hastanesi'nden Gelen Bilgiler

Şifa Hastanesi kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze kentinin batısına gerçekleştirdiği başka bir saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralı bulunduğu belirtildi. Bu olay, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmakta.

Refah Kentindeki Saldırının Sonuçları

Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını hedef alan saldırısında 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Bu olayların tümü, bölgedeki gerilimin henüz sonlanmadığını gösteriyor.

Saldırıların ardından bölgede gerginlik ve endişe artarken, uluslararası toplumun bu duruma nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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