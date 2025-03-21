İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 8 Filistinli Yaşamını Yitirdi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği son saldırılarda, 6'sı çocuk olmak üzere toplam 8 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, bu trajik olay Gazze'nin kuzey ve güneyine yayılan hain bombardımanlar sonucu meydana geldi.

Bombardımanda Çocuklar Da Hedef Alındı

Saldırılardan biri, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Tuffah Mahallesi'nde yapıldı. Burada, İsrail savaş uçakları tarafından bir daire hedef alındı ve bu saldırıda 6 çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca birçok Filistinli yaralandı.

Güneydeki Saldırılar Can Almaya Devam Ediyor

Gazze'nin güneyinde, El-Muğraka köyü'nde bir grup Filistinli, keşif uçağından atılan füzeye hedef oldu. Bu saldırıda bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Aynı köyde, bir İsrailli keskin nişancı tarafından açılan ateş sonucu engelli bir genç de ağır yaralandı.

Han Yunus'ta Yaşam Kayıpları

Ayrıca, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Abesan el-Kebira bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir eve topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.